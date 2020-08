Tutti gli occhi puntati su Lucia Javorcekova e il suo lato b da urlo, coperto solo da uno striminzito perizoma.

L’influencer slovacca Lucia Javorcekova ha infiammato i social con un lato b da urlo e uno striminzito bikini: i fan hanno riempito lo scatto di lodi e complimenti.

Lucia Javorcekova: il lato B

Curve prorompenti e un fisico da urlo: Lucia Javorcekova ha sedotto i fan di Instagram anche stavolta.

Nel suo scatto l’influencer slovacca ha messo in mostra il suo lato B scultoreo, incorniciato da uno striminzito perizoma. Modella di intimo, Lucia Javorcekova ha un grosso seguito sui social dove dispensa consigli per il benessere e per uno stile di vita salutare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova) in data: 23 Ago 2020 alle ore 7:23 PDT



Dal 2014 la modella è legata a Pavol Jerveck, con cui ha avuto una figlia. Più volte sui social la modella è stata criticata e presa da mira dagli haters per via di suo marito, che secondo alcuni di essi non sarebbe “bello quanto lei”. La Javorcekova non ha mai replicato a questo genere di critiche e a quanto pare la modella preferirebbe vivere la propria sfera privata con riservatezza (e infatti sui social sono praticamente assenti foto di lei con il resto della famiglia).





Non si conosce con precisione il lavoro di Pavol Jerveck, ma è noto che la coppia abbia deciso di vivere in Olanda. Presto i due allargheranno ulteriormente la famiglia? Sui social tutto tace, e la modella continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione, limitandosi a dispensare consigli di bellezza e benessere ed evitando di dire la sua in merito alla sua vita privata.