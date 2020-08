Dopo mesi in totale isolamento nella loro villa a Los Angeles Harry e Meghan hanno fatto la loro prima uscita pubblica.

Dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus Meghan e Harry hanno fatto la loro prima uscita pubblica partecipando a un incontro dedicato all’infanzia. I due si sono presentati in abiti casual e con mascherina sul volto.

Harry e Meghan, la prima uscita

Per mesi Harry e Meghan hanno trascorso la quarantena chiusi nella lussuosa casa a Los Angeles che avevano preso in affitto in attesa di trovare quella perfetta per loro (e che avrebbero poi trovato a Santa Barbara). La coppia, assente dalle scene ormai da mesi, nei giorni scorsi ha preso parte a un incontro pubblico dell’associazione Baby2Baby, onlus dedicata all’infanzia.

Meghan si è presentata in camicia e pantaloncini, mentre l’ex duca del Sussex indossava t-shirt, bermuda e berretto. Entrambi hanno sempre indossato la mascherina anti-Coronavirus sul volto.

Dopo l’addio ai titoli nobiliari i due hanno affermato di voler continuare il proprio impegno nel mondo della filantropia e della solidarietà.

Ora che non fanno più parte della famiglia Reale Harry e Meghan saranno costretti a cercare un lavoro come “persone comuni”, e inoltre dovranno pagare completamente da soli il mutuo per la lussuosa villa a Santa Barbara che hanno deciso di trasformare nella loro nuova (definitiva?) residenza. La coppia ha fatto circa 4 traslochi solo nell’ultimo anno e finalmente sembra aver trovato la serenità.