Con un costume che lascia poco spazio all'immaginazione Rita Rusic ha infiammato la spiaggia di Santa Marinella.

Rita Rusic è stata paparazzata su una spiaggia a Santa Marinella con un bikini a dir poco striminzito e che metteva in mostra molto più del dovuto. Le foto hanno fatto il giro dei social.

Rita Rusic, il costume striminzito

Rita Rusic è amante della libertà, e lo dimostra ancora una volta: la produttrice cinematografica ed ex gieffina (che al Grande Fratello Vip non è riuscita a trovare l’amore) è stata paparazzata sulla spiaggia di Santa Marinella con un bikini che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Le foto hanno fatto il giro del web, e in molti hanno criticato l’ex moglie di Cecchi Gori per le foto (e quella che gli haters hanno definito una “mancanza di decoro”).





Che la Rusic non si faccia problemi a mostrare le sue curve prorompenti è cosa nota e infatti sui social la produttrice cinematografica ha infiammato più volte il web con i suoi scatti da urlo. Oggi la Rusic è single ma lei stessa ha rivelato di non voler rinunciare all’amore: “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo.

Sono single, sono libera e, quindi… spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante”, ha detto lei prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dove purtroppo non è scattata la scintilla con nessuno degli altri concorrenti. Rita Rusic riuscirà a realizzare il sogno trovando il vero amore? Per il momento sui social tutto tace.