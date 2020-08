Amici, il lutto: Rita Speranza è morta

Tragico lutto per i fan di Amici: la professoressa del pubblico parlante, Rita Speranza, è morta.

La storica professoressa del pubblico parlante di Amici, Rita Speranza, è scomparsa. A darne notizia è stato il figlio Francesco attraverso i social.

Rita Speranza è morta: il messaggio

I fan storici di Amici piangono Rita Speranza, la professoressa del pubblico parlante che durante le prime edizioni del programma ha conquistato tutti con la sua sincerità e la sua sensibilità.

La Speranza, di professione attrice e regista, è nata a Napoli ma è scomparsa a Roma. A darne l’annuncio è stato il figlio Francesco, che ha invitato tutti alle esequie della donna il 26 agosto a Roma.

A chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di… Pubblicato da Rita Speranza su Martedì 25 agosto 2020



Rita Speranza si è progressivamente allontanata dal mondo del piccolo schermo dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ma sui social in tanti hanno continuato a seguirla assiduamente e ad ascoltare la sua opinione su fatti e personaggi dell’attualità. In tanti nel corso degli anni hanno anche chiesto alla moglie di Maurizio Costanzo di chiamare Rita Speranza al programma, dove in tanti erano impazienti di conoscere la sua opinione sui concorrenti e opinionisti.

Rita Speranza ha continuato a mantenere la sua schiettezza e la sua onestà fino al giorno della sua scomparsa e sui social in tanti hanno seguito l’ex professoressa del pubblico parlante, che aveva un rapporto molto diretto e confidenziale anche con i suoi fan. Maria De Filippi ricorderà Rita Speranza ora che a settembre riprenderanno i suoi programmi tv?