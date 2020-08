Dopo la rottura con Giovanna Abate Sammy Hassan è tornato a confessarsi con i suoi fan a mezzo social.

Dopo la rottura con Giovanna Abate giunta come un fulmine a ciel sereno poche settimane dopo il momento della scelta a Uomini e Donne, Giovanni Abate è tornato a confessarsi sui suoi progetti di vita e sulla giovane tronista dagli occhi blu che gli aveva fatto perdere la testa.

Sammy Hassan: la confessione su Giovanna

Nonostante sembrassero felici ed entusiasti della scelta fatta a Uomini e Donne, Sammy Hassan e Giovanna Abate si sono lasciati poco tempo dopo essere usciti insieme dal programma. L’ex corteggiatore, confessandosi con i fan via social, ha rivelato che rifarebbe tutto allo stesso modo nonostante la storia con Giovanna non sia finita nel migliore dei modi. Sammy, che sta trascorrendo l’estate in compagnia dell’ex moglie (Elena Cat) e del figlio, ha anche rivelato che considera finita la sua esperienza a Uomini e Donne (che gli avrebbe già dato molto, a suo avviso).





A settembre Hassan ha dichiarato che si impegnerà a cercare un nuovo lavoro visto che a causa dell’emergenza Coronavirus ha perso il suo. Inoltre Sammy ha dichiarato che il suo sogno sarebbe quello di aprire un ristorante tutto suo, un giorno.

Per il momento né lui né Giovanna hanno spiegato perché la storia d’amore sia finita, ma nelle scorse settimane si è sparsa la voce che alla base della rottura potesse esserci stato un riavvicinamento tra Sammy e la sua ex moglie (partiti insieme per le vacanze estive). La voce è stata smentita dallo stesso ex corteggiatore, che ha spiegato ai fan il suo rapporto con Elena Cat.