“Positivo al coronavirus? Chi lo dice?” Così ha esordito Daniela Santanché a proposito del ricovero di Briatore alla trasmissione “In onda” su La7.

“Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? Ho parlato con lui 3 volte, chi parla di condizioni serie ha dato fake news”, questo è ciò che ha dichiarato la parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Santanché a proposito del ricovero di Flavio Briatore.

Ha aggiunto inoltre di non aver l’evidenza in tal senso in quanto non aveva davanti l’esito del tampone. Eppure la notizia del risultato positivo del tampone di Flavio Briatore è stata diffusa su tutti i giornali nazionali. Una notizia quindi che sembrerebbe essere data per certa.

Santanché: “Ho parlato con Briatore”

“Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte in questa giornata e ne ho parlato anche ieri.

Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici, a parlare: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite”. Così ha proseguito la parlamentare Daniela Santanché di Fratelli d’Italia e socia dello stesso Briatore al Twiga. Ha poi commentato la dichiarazione di un assessore del PD bolognese che avrebbe parlato di “giustizia divina” a proposito del ricoverato di Briatore per Coronavirus. A questo proposito ha anche commentato in merito alla dichiarazione del giornalista della Repubblica Berizzi che parlando del disastro della città di Verona avrebbe invocato il “karma”.

Una visione della quale la Santanché si sarebbe detta terrorizzata in quanto “erano i nazisti che credevano che Dio stesse con loro”.

Le condizioni di salute di Briatore

Briatore, si era recato al San Raffaele dove avrebbe manifestato dei sintomi simili alla polmonite. Si è poi sottoposto al tampone che ha confermato che è stato contagiato dal Coronavirus. Lo staff ha comunque comunicato che le sue condizioni sono stabili e ha proceduto a “a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”.