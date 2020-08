Vittorio Sgarbi difende l'amico Flavio Briatore, ma la risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere.

Vittorio Sgarbi non ha gradito un articolo sul suo amico Flavio Briatore scritto da Selvaggia Lucarelli. Tra il critico e la giornalista ne è nato un botta e risposta al vetriolo via social.

Lucarelli contro Sgarbi: i motivi

La Lucarelli aveva dedicato a Flavio Briatore un articolo intitolato ‘Tra pizza e focolai, l’anziano Briatore fa un’estate di m…’, ma a quanto pare Vittorio Sgarbi non avrebbe gradito il fatto che al suo amico proprietario del Billionaire fosse dato dell’anziano, e così ha replicato via social: “Selvaggia Lucarelli, che di anni ne ha 46, non è, come per me, una ragazza, ma un’anziana.

(…) Tutto è relativo, dunque. Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave”, ha scritto il critico d’arte.





La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere, e con un post via social la giornalista ha dimostrato di non mandarle certo a dire: “Noto invece che tu, a 68 anni suonati, ti ostini a voler fare la vita del ragazzo pur non avendo più né lo smalto né la lucidità per sostenere il ruolo del vivace aizzatore di folle”, ha scritto la Lucarelli rivolgendosi a Sgarbi.

Nel suo messaggio di replica la giornalista ha anche invitato il critico a indossare la mascherina ben stretta (“così da non dire scemenze”).

Caro Vittorio,

ti ringrazio per la tua premura nel ricordarmi l’età, ma ti garantisco che la rammento benissimo, tant’è… Pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Lunedì 24 agosto 2020

Di recente Sgarbi ha organizzato un convegno di “negazionisti” al Senato a cui hanno preso parte Matteo Salvini e Andrea Bocelli, finito nell’occhio del ciclone per le sue affermazioni sulla pandemia in corso.