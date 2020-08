Taylor Mega infiamma i social con un video provocante in perizoma e il lato B in bella mostra.

Taylor Mega ha condiviso con i fan sui social un video a dir poco bollente: nelle immagini si vede l’influencer camminare su una scala e mettere in mostra il suo lato B perfetto.

Taylor Mega: il lato B

Con bikini e perizoma rosso fiamma Taylor Mega seduce i fan: l’influencer ha postato un video a dir poco sensuale dove la si vede ancheggiare salendo una scala con il lato B in bella mostra.

Che Taylor Mega amasse provocare i suoi fan è cosa nota, e infatti tra video provocanti e confessioni osé l’influencer ha catalizzato l’attenzione di migliaia di followers sui social.





Oggi lei è felicemente legata al leader della Dark Polo Gang Tony Effe, di cui sembra essere più innamorata che mai. Di recente rispondendo alle domande di un fan Taylor Mega ha risposto che una donna come lei non avrebbe bisogno di un uomo “ricco” perché lei può permettersi benissimo di mantenere chiunque lei voglia. Lei e Tony Effe non hanno fatto segreto di amare uno stile di vita lussuoso ed estremo: i due sui social condividono continuamente con i fan le foto delle loro vacanze in posti esclusivi e dei loro oggetti di lusso.

Da poco Taylor Mega ha pubblicato anche il suo primo libro, intitolato La bambina non c’è più.