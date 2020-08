Valentina Autiero, il nuovo look conquista i fan: la foto

Valentina Autiero ha cambiato look e i fan sono rimasti a bocca aperta: la sua trasformazione è straordinaria.

Valentina Autiero ha deciso di dare un vero e proprio taglio col passato: sui social il noto volto di Uomini e Donne si è mostrata con un taglio di capelli e una tinta che hanno conquistato i fan.

Valentina Autiero: il cambio look

La Autiero ha deciso di dare un taglio radicale col passato: sui social la dama del trono over ha mostrato per la prima volta il suo straordinario cambiamento di look. Valentina ha deciso di dire addio alla sua lunga chioma castana e ha scelto un caschetto biondo platino (quasi bianco/argento). A quanto pare i fan dei social hanno apprezzato il suo nuovo taglio di capelli e hanno riempito la dama di complimenti per la sua bellezza mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Autiero 🌸🇮🇹 (@valentina.autiero79) in data: 24 Ago 2020 alle ore 12:33 PDT







A settembre Valentina Autiero tornerà al trono di Uomini e Donne dove, finora, non è riuscita a trovare il grande amore della sua vita.Nell’ultima edizione del dating show Valentina non ha nascosto di essere attratta da Sirius (alias Nicola Vivarelli) approdato al dating show in qualità di corteggiatore di Gemma Galgani.

I due sono spariti dal radar dei social nel corso dell’estate e in tanti si domandano se la liaison sia naufragata ancor prima di cominciare. Nicola si ripresenterà al trono over? Per il momento sulla vicenda tutto tace ma in tanti sono curiosi di sapere se tra lui e Valentina possa nascere qualcosa (visto che a quanto pare con Gemma le cose non sarebbero andate nel migliore dei modi).