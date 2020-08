Valeria Marini ha fatto il tampone per il Coronavirus: il risultato

Valeria Marini si è sottoposta al tampone per il Coronavirus dopo che il suo amico Federico Fashion Style è risultato positivo.

Dopo che Federico Fashion Style è risultato positivo al Coronavirus Valeria Marini, molto amica del celebre hair stylist, si è sottoposta al tampone e ha rivelato il risultato via social.

Valeria Marini: il tampone per il Coronavirus

Valeria Marini ha tranquillizzato i suoi fan affermando di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus, risultato negativo.

Nei giorni scorsi la showgirl era stata spesso in compagnia di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, risultato positivo al virus. “La vita è bella. Tutti noi dobbiamo continuare ad apprezzare ogni momento. Da mesi abbiamo imparato a rispettare le regole e questo è il momento di continuare a farlo perché tutto ritorni come prima. Stamattina, quando mi ha chiamata Federico per dirmi che è risultato positivo al covid, è stato uno shock“, ha scritto la showgirl, che ha augurato all’amico una pronta guarigione.

Valeria Marini e Federico Lauri sono amici da tempo e lei è una delle più assidue frequentatrici del suo salone di bellezza.

La showgirl stellare è stata scelta da Lauri anche per essere la madrina di sua figlia, Sophie Maelle. Nei mesi scorsi Valeria Marini era stata al centro di una bufera mediatica per aver affermato di essersi sottoposta al tampone prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. In seguito la showgirl aveva smentito la notizia.