Belen Rodriguez torna a sedurre completamente senza veli: lo scatto infiamma i social.

Belen è tornata ad infiammare il mondo social: la showgirl argentina si è mostrata in uno scatto bollente in cui è ritratta completamente senza veli, e i fan non hanno potuto fare a meno di riempirla di complimenti.

Belen senza veli: la foto

Uno scatto di Belen coperta solo da un micro-slip ha fatto perdere la testa ai fan: la showgirl argentina è più bella che mai e la sua posa seducente (con lato B in bella mostra) ha letteralmente fatto impazzire i fan, che hanno riempito lo scatto di lodi e complimenti.



Si tratta di un periodo piuttosto complesso per la bella argentina, da poco tornata single dopo la sua seconda – e discussa – rottura con l’ex marito, Stefano De Martino. Sembra che Belen stia trascorrendo le vacanze estive a Ibiza, tra flirt e nuovi amori: uno di loro è certamente Antonino Spinalbese, con cui la showgirl è stata paparazzata mentre erano intenti a scambiarsi un bacio a dir poco appassionato sulle labbra.

Per il momento i due non hanno confermato la liaison, e poche settimane prima di Spinalbese Belen era stata pizzicata in compagnia di Gianmaria Antinolfi (con cui il flirt sarebbe ben presto naufragato). La showgirl per il momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito ai flirt che le vengono attribuiti, e anche sui motivi che l’avrebbero spinta a separarsi per la seconda volta da Stefano De Martino tutto tace.