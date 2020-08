Flavio Briatore ha ammesso di non poter escludere la sua positività al Coronavirus.

Dopo le notizie riguardanti il ricovero di Flavio Briatore per Coronaviurs, l’imprenditore ha dichiarato pubblicamente di “stare bene” e di non conoscere ancora l’esito del tampone. Sarebbe stato ricoverato per una prostatite.

Flavio Briatore ricoverato: il tampone

A quanto pare non ci sarebbero ancora certezze riguardanti l’esito del tampone effettuato da Flavio Briatore al San Raffaele.

L’imprenditore è stato ricoverato per una prostatite e ha affermato che si sentirebbe bene. “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”, ha affermato, e ha aggiunto: “Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”. Sui social si è scatenata una polemica per il reparto in cui l’imprenditore è stato ricoverato, ovvero quello dedicato ai solventi (dunque per coloro che paghino al fine di ricevere un’assistenza migliore).





Dopo che si è diffusa la notizia della sua positività al virus molti vip da lui incontrati negli ultimi giorni sono corsi ad effettuare il tampone: tra loro anche l’ex premier Silvio Berlusconi (risultato negativo a due tamponi consecutivi), Paolo Bonolis e suo figlio.

Al Billionaire di Porto Cervo intanto sarebbero oltre 50 dipendenti di Briatore risultati positivi al Coronavirus. Nei mesi scorsi l’imprenditore è più volte balzato alle cronache per le sue posizioni contrarie alle misure di sicurezza imposte dal governo per far fronte all’emergenza. Sui social si è scatenata una vera e propria campagna d’odio contro Briatore alla notizia della sua positività al Coronavirus e a quella dei 58 dipendenti infetti del suo famoso locale.