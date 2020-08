Flavio Briatore ha affermato di esser stato ricoverato al San Raffaele per una prostatite e non per Coronavirus.

Dopo che si è sparsa la voce sull’aumento dei contagi tra i dipendenti del Billionaire e la notizia della positività al Coronavirus dello stesso Briatore, l’imprenditore ha preso parola in merito riferendo di non avere ancora ottenuto il risultato del tampone.

Flavio Briatore ricoverato: le condizioni

Flavio Briatore ha smentito le notizie in circolazioni circa il fatto che le sue condizioni “siano serie” e che sia risultato positivo al tampone. L’imprenditore, ricoverato al San Raffaele, ha dichiarato di avere “solamente una prostatite” e di non aver ancora ricevuto il risultato del tampone. Nel frattempo sembra che i casi di contagio all’interno del Billionaire siano oltre 50, e nelle ultime ore si è anche sparsa la voce che Briatore non sia ricoverato in un “reparto Covid”, bensì nell’area a pagamento dei solventi.

Il fatto ovviamente non ha mancato di scatenare una polemica in rete, ma sulla vicenda si attendono ulteriori conferme.





Nelle ultime settimane Briatore è stato in compagnia di molti “amici vip”, tra cui l’ex Premier Silvio Berlusconi (risultato negativo a due tamponi), Paolo Bonolis e suo figlio, Sinisa Mihajlovic (risultato invece positivo).

L’ospedale San Raffaele ha fatto sapere che le condizioni di Briatore sarebbero stabili e sulla questione si è espressa anche la Santanché, che avrebbe sentito più volte Briatore negli ultimi giorni: “Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche.

Ho parlato con lui 3 volte oggi, chi parla di condizioni serie ha dato fake news”, ha affermato la parlamentare.