Mirko Menola è l'affascinante fratello di Diletta Leotta. Tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Diletta Leotta ha un fratello a cui è estremamente legata: il suo nome è Mirko Menola e di professione è chirurgo plastico.

Mirko Menola chi è

Classe 1979 e originario di Catania, Mirko Menola è il fratello maggiore di Diletta Leotta. I due condividono la stessa madre (Ofelia Castorina) ma hanno padri diversi.

I due sono legatissimi e infatti non di rado la conduttrice condivide sui social le foto che la ritraggono in compagnia del suo adorato fratello, di professione chirurgo. Visti i profondi cambiamenti fisici ed estetici della Leotta nel corso degli anni gli haters hanno più volte affermato via social che sarebbe stato proprio suo fratello a “esagerare” con la chirurgia plastica per la conduttrice (notizia sempre smentita dallo stesso Mirko Menola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Mirko Manola (@drmirkomanola) in data: 2 Gen 2020 alle ore 3:43 PST

Mirko lavora tra Roma e Milano e a quanto pare il suo rapporto con la sorella sarebbe intenso come quando erano bambini. Di lui, attraverso i social, non si sa molto. Sembra che nel 2018 fosse legato alla modella Eleonora Incardona, ma oggi la liaison tra i due sarebbe naufragata.

Mirko Menola è un grande appassionato di sport e di vita all’aria aperta: sembra che ami praticare golf ed escursioni (così come sua sorella Diletta, grande estimatrice del trekking e dell’attività fisica).