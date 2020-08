Diletta Leotta torna ad infiammare i social: la mise scelta per fare trekking è a dir poco bollente.

Diletta Leotta ha infitto i social con un attillatissimo completino da Trekking. La conduttrice si è recata sulla cima dell’Etna di ritorno dalle sue vacanze scatenate in Sardegna.

Diletta Leotta: il trekking bollente

Appena rientrata per la Sardegna dove ha trascorso una vacanza all’insegna del relax e della movida insieme alle sue amiche, Diletta Leotta è volata nella sua terra natale – la Sicilia – e si è concessa un po’ di attività fisica all’aria aperta facendo un’escursione sull’Etna.

Per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato un completino da trekking color oro e attillato, lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 24 Ago 2020 alle ore 8:54 PDT

La conduttrice continua a mostrarsi serena e felice sui social, ma in tanti si domandano che fine abbia fatto Daniele Scardina e quale sia stato il motivo che avrebbe portato alla rottura dei due, che fino a pochi mesi fa risultavano affiatatissimi.

Il pugile avrebbe raggiunto la conduttrice in Sardegna per chiarire, ma a quanto pare non ci sarebbe stato alcun ricongiungimento tra i due: sui social sono sparite foto che li ritraggano insieme e si vocifera già che la Leotta abbia in ballo un’altra liaison. Sarà vero?



La reazione tra la conduttrice e il pugile era cominciata all’indomani della rottura tra la Leotta e il manager Sky Matteo Mammì, suo fidanzato storico. La giovane conduttrice non ha mai nascosto di desiderare presto una famiglia tutta sua: riuscirà a realizzare il suo sogno con il prossimo uomo fortunato al suo fianco? Chissà.