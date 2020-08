Elisabetta Gregoraci ha tranquillizzato i fan circa le condizioni di salute del suo ex marito, Flavio Briatore.

Dopo che sono emerse notizie riguardanti la positività di Briatore al Coronavirus la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, ha scritto un post per tranquillizzare i fan dell’imprenditore.

Briatore positivo: la risposta della Gregoraci

Al momento sembrerebbe che Briatore non abbia ricevuto ancora l’esito del tampone da lui effettuato al San Raffaele (dove sarebbe stato ricoverato per una prostatite).

A smentire la notizia delle sue “condizioni serie” sarebbe stato lo stesso imprenditore, e a seguire la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, con cui Briatore ha mantenuto buoni rapporti anche dopo la separazione (avvenuta nel 2017).





“Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti.

Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre”, ha affermato la Gregoraci, che in queste ore avrebbe ricevuto centinaia di messaggi per sapere quali siano le condizioni di salute del suo ex marito.

Negli ultimi giorni Briatore è stato a Montecarlo, a Milano e in Sardegna e nel locale a Porto Cervo (il famoso Billionaire) oltre 50 dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus. Per il momento l’imprenditore – così come sua moglie e Daniela Santanché – ha smentito di essere in condizioni gravi e ha affermato di sentirsi bene.

Sull’eventualità di essere positivo al Coronavirus ha affermato: “E’ possibile, con l’aria che tira in Sardegna”. Per il momento Briatore non ha rilasciato dichiarazioni in merito ai numerosi dipendenti infetti del suo locale (di cui sembra alcuni ricoverati in condizioni piuttosto serie). Sulla questione si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che sui social ha scritto: “Il barman del Billionaire è in terapia intensiva. Per lui manco mezza parola. Gli auguri glieli facciamo noi”.