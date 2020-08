Dopo che è entrato in contatto con Flavio Briatore anche Fabio Rovazzi si è sottoposto al tampone per il Coronavirus.

Fabio Rovazzi ha trascorso le vacanze in Sardegna ed era presente alla famosa partita di calcetto all’hotel Cala di Volpe a cui hanno preso parte Flavio Briatore e altri numerosi personaggi vip. Siccome l’imprenditore sarebbe risultato positivo al Coronavirus in tanti hanno chiesto delucidazioni a Rovazzi sul suo stato di salute.

Fabio Rovazzi: il risultato del tampone

Anche Fabio Rovazzi si è sottoposto al tampone per il Coronavirus di ritorno dalle sue vacanze in Costa Smeralda. Lo Youtuber ha tranquillizzato i fan affermando che il risultato sarebbe stato negativo: “Volevo far sapere a tutti quelli che mi hanno scritto preoccupati perché sono appena tornato dalla Sardegna che sto bene. Ho fatto sia il sierologico che il tampone: sono negativo e fortunatamente sono save”, ha scritto via social.

In tanti si erano allarmati sapendo che Rovazzi si fosse recato alla partita di calcetto a cui aveva preso parte anche Flavio Briatore (che in queste ore sarebbe stato ricoverato proprio perché positivo a Covid-19, anche se sulla vicenda si attendono conferme).



Negli scorsi mesi Fabio Rovazzi si era sfogato con i fan via social dopo che, proprio a causa del virus, aveva perso il suo adorato nonno. Il celebre YouTuber aveva scritto di aver attraversato un momento veramente buio in quarantena, e che per questo non sarebbe riuscito a scrivere nuova musica. In tanti si sono stretti attorno a lui con messaggi d’affetto e solidarietà in attesa di poter presto sentire un suo nuovo singolo o tormentone.