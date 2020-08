La denuncia di Federico Fashion Style, positivo al Coronavirus: sulla nave non sarebbero stati fatti controlli di nessun tipo.

Federico Fashion Style alias Federico Lauri è tornato dalla Sardegna con la febbre ed ha scoperto – una volta tornato a casa – di essere positivo al Coronavirus. Il famoso hair stylist ha affermato che sulla nave non sarebbe stato effettuato nessun controllo.

Federico Fashion Style: i controllo

Nei giorni scorsi si è parlato di tamponi obbligatori per tutti coloro che fossero tornati con navi e aerei. Federico Fashion Style, che è risultato positivo al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna, ha fatto sapere che – nonostante avesse la febbre – sulla nave che lo ha riportato a Civitavecchia non sarebbe stato sottoposto a nessun controllo: “Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre, al ritorno. Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura.

Soprattutto al ritorno. Si diceva che avrebbero fatto i tamponi, che avrebbero controllato la temperatura ma la mattina a Civitavecchia non ci ha controllato nessuno.”

La storia di Federico (Fashion Style) Lauri risultato positivo al COVID-19#agorarai pic.twitter.com/yiVbqdShXC — Agorà (@agorarai) August 26, 2020





L’hair stylist presenta alcuni sintomi della malattia (come febbre, spossatezza, difficoltà a individuare sapori e odori) e al momento si trova in isolamento domiciliare. Federico Lauri ha affermato di aver sempre portato con sé la mascherina nei luoghi chiusi, di aver evitato posti affollati e di non sapere come avrebbe contratto la malattia:

“Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. La situazione era normale, tutti erano senza mascherina.

Nei luoghi pubblici la mettevo ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire”.