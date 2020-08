La conferma arriva dall'ospedale San Raffaele di Milano: l'imprenditore Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus.

Dopo ore di confusione e smentite, la conferma arriva dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’imprenditore era stato ricoverato. Flavio Briatore “è risultato positivo” al coronavirus e “di conseguenza è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati”.

La ricostruzione del San Raffaele sembra confermare quanto rivelato dallo stesso Briatore, prima tramite una comunicazione del suo staff e poi tramite un’intervista al Corriere della Sera, che ha parlato di un ricovero dovuto a una prostatite. L’impreditore sarebbe infatti stato portato in ospedale “per una specifica patologia diversa da Covid-19. Prima del ricovero, come tutti gli altri pazienti, è stato sottoposto al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus SARS-CoV-2″.

“Ho solo una prostatite forte. Domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Ho fatto il tampone ma non so se sono positivo al Coronavirus” aveva dichiarato il fondatore del Billionaire durante la medesima intervista.

Il nosocomio milanese ha inoltre voluto rispondere alle critiche per il presunto mancato ricovero dell’imprenditore nel reparto Covid, dietro compenso: “L’ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio”.