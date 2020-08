Un'altra terribile gaffe per Giulia De Lellis: l'influencer ha fatto dell'ironia sul Coronavirus mentre si trovava in vacanza in Sardegna.

Giulia De Lellis si trova in vacanza in Sardegna con la sua famiglia, e in tanti si sono allarmati viste le notizie circa i nuovi focolai che hanno preso piede sull’Isola. L’influencer ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e ha fatto una clamorosa gaffe.

Giulia De Lellis, la gaffe sul Coronavirus

Non è certo la prima volta che Giulia De Lellis commette qualche gaffe in rete o sui social, e quindi in molti hanno trovato solamente divertente l’ultimo episodio di cui si è resa protagonista sui social. Mentre parlava con i fan tramite stories con un turbante in testa e i b, Giulia De Lellis si è interrotta bruscamente e ha detto: “Ora vado ad asciugare i capelli, se no mi viene il Coronavirus”.

La frase ovviamente non ha mancato di sollevare polemiche, specie perché da mesi i principali organi sanitari, medici e scienziati si sono sperticati per assicurare che quella provocata dal virus “non è una normale influenza”, che invece potrebbe essere causata ad esempio da sbalzi di temperatura o dai capelli bagnati.



Gaffe a parte Giulia De Lellis ha assicurato ai fan di stare bene (l’influencer si trova in Sardegna insieme alla sua famiglia) e per il momento non ha rilasciato ancora dichiarazioni in merito alla sua seconda, chiacchierata rottura con Andrea Damante, lo storico fidanzato con cui era tornata insieme durante il lock down per l’emergenza Coronavirus. Sui social c’è chi ha ipotizzato che i due fossero tornati insieme solo per ottenere ulteriore visibilità e che l’unione fosse stata “costruita” ad arte per ingannare i fan.

Sarà vero? Per il momento l’ex coppia non ha replicato a tal proposito.