Rita Grieco, la vedova del "Boss delle cerimonie", è morta a 80 anni. Da due settimane era all'ospedale perché positiva.

Rita Grieco, la vedova di Antonio Polese “il Boss delle cerimonie“ è morta. Era ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli dopo essere stata contagiata nel focolaio di Sant’Antonio Abate.

Morta la moglie del Boss delle cerimonie

La vedova, che aveva 80 anni, si trovata all’ospedale da due settimane dopo il focolaio di Sant’Antonio Abate, la città dove si trova il Grand Hotel “La Sonrisa”.

La struttura era stata fondata dal marito, Antonio Polese diventato famoso a seguito del programma “il Boss delle cerimonie” anche lui deceduto alcuni anni fa. La donna sembra soffrisse di alcune patologie pregresse che avrebbero aggravato la sua situazione sanitaria.

Rita non aveva sviluppato ancora sintomi, a seguito del contagio che ha coinvolto anche altri abitanti della cittadina napoletana. Anche il genero, Matteo Giordano è stato ricoverato in ospedale. Fortunatamente, l’uomo sarebbe sulla via della guarigione.

in quanto sarebbe in attesa del secondo tampone negativo. Nel caso questo arrivasse, il genero sarebbe libero di tornare a casa come prevedono le norme sanitarie attualmente in vigore.





Nel frattempo si è ampliato il focolaio di Coronavirus che sta interessando il Vesuviano.

Sono 87 i casi, i comuni maggiormente colpiti sono Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Somma Vesuviana. Paura anche a Napoli dove nella notte 5 giovani di età compresa tra 20 e 30 anni si sono presentati con la polmonite all’ospedale Cotugno. A San Giorgio a Cremano, 5 sono migranti dei 14 positivi segnalati tutti ricoverati in ospedale nonostante siano asintomatici. Gli altri 9 casi sono turisti di rientro dalle vacanze.