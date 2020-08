Rudy Zerbi ha 4 figli a cui è estremamente legato: sui social il conduttore ha scritto per loro un messaggio commovente.

Rudy Zerbi è un papà felice e innamorato: sui social il conduttore ha scritto una tenera dedica per i suoi figli, nati da 3 relazioni diverse.

Rudy Zerbi: la dedica ai figli

Rudy Zerbi è papà di 4 figli, nati da tre relazioni diverse.

Oggi il conduttore è felicemente legato a Maria Soledad Temporini (mamma del suo ultimo nato, Leo) a sua volta già diventata mamma durante le sue precedente relazioni. Il conduttore è padre anche di Tommaso e Luca (nati dal suo primo matrimonio con una donna di nome Simona) e di Edoardo, nato dalla sua liaison con Carlotta Miti (nipote di Gianni Morandi). Il conduttore ha mantenuto ottimi rapporti con tutte le sue ex ed è un padre presente e innamorato: “Vedervi crescere insieme e volervi così bene è il più bel regalo che la vita potesse farmi.

Sono un papà felice e fortunato”, ha scritto sui social nel suo messaggio dedicato ai figli. Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Zerbi aveva manifestato sui social la sua nostalgia dei figli, che non avrebbe visto per diversi mesi a causa del lock down e delle misure restrittive imposte dal Governo.

La famiglia Zerbi è numerosa anche per quanto riguarda gli amici pelosi: oltre ai due cuccioli Paco e Belle, il celebre conduttore ha anche adottato un gattino di nome Kitcat.