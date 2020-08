Alessia Marcuzzi è pronta per condurre la nuova edizione di Temptation Island, al via dal 9 settembre: la conduttrice ha detto la sua sulle coppie.

Alessia Marcuzzi sarà al timone della nuova edizione di Temptation Island, al via dal 9 settembre 2020. La conduttrice ha rivelato di preferire la versione “Nip” del programma e ha affermato ciò che saprebbe sulle nuove coppie che entreranno a far parte dello show.

Alessia Marcuzzi: le coppie di Temptation

Ferve sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island, che vedrà Alessia Marcuzzi al timone dello show. La conduttrice ha rivelato di preferire di gran lunga le versione “Nip” del programma, ovvero quella composta solo da persone comuni e non da personaggi famosi. Per lei sarebbe una sorta di “primo amore”: “Sono molto felice perché sono tornata al mio primo amore con i reality fatti di persone comuni, come quando conducevo il Grande Fratello.

Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro”, ha dichiarato.





La conduttrice ha affermato che in questa nuova edizione del programma saranno presenti coppie molto eterogenee, ovvero sia persone che starebbero insieme da diversi anni (e che quindi vogliano mettere alla prova la loro relazione) sia coppie appena sbocciate. La conduttrice al momento sembra felice sia per quanto riguarda l’amore sia per quanto riguarda la carriera: al suo fianco è sempre presente il marito, Paolo Calabresi Marconi, per cui ha smentito ogni notizia riguardante una presunta crisi sentimentale.