Gigi D'Alessio è di nuovo nonno: il lieto annuncio è stato commentato anche da Anna Tatangelo.

Claudio D’Alessio, figlio maggiore di Gigi D’Alessio, ha dato un lieto annuncio via social: il figlio del cantante è diventato papà per la seconda volta, e pertanto Gigi D’Alessio è di nuovo nonno. Anche l’ex compagnia del cantante ha commentato il messaggio di Claudio D’Alessio.

Gigi D’Alessio di nuovo nonno

Con enorme gioia Claudio D’Alessio ha rivelato di esser diventato di nuovo papà: ‘Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna’, ha scritto il figlio di Gigi D’Alessio dando il benvenuto alla piccola Sofia. Il suo messaggio è stato commentato anche dall’ex compagna di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, che ha tempestato con una cascata di cuoricini rossi il post.

Il figlio del cantante lo aveva già reso nonno della piccola Noemi, avuta da una sua precedente relazione.

A quanto pare Anna Tatangelo non ha avuto remore a unirsi alla felicità della famiglia D’Alessio visto che per anni è stata al fianco del cantante, condividendo con lui gioia e dolori. La coppia si è definitivamente separata nel 2020 dopo un primo addio nel 2018. Dopo la rottura avevano provato a stare di nuovo insieme, ma l’unione stavolta è inesorabilmente naufragata. I due hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene del figlio che hanno insieme, Andrea, che oggi vive con la madre.