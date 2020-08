Giovanna Abate e Davide Basolo stanno insieme? Una frase ha riacceso le speranze dei fan.

Cosa succede tra Giovanna Abate e Davide Basolo? Ques’utlimo era stato corteggiatore della bella tronista a Uomini e Donne, ma al momento della scelta lei gli aveva preferito Sammy Hassan. Sui social è spuntato un dettaglio che sta facendo sognare i fan.

Giovanna e Davide: flirt in vista?

Giovanna Abate ha pubblicato un post su Instagram con una frase di Pier Paolo Pasolini nella didascalia. A poche ore di distanza anche il suo ex corteggiatore Davide Basolo ha scritto la stessa frase in una sua story, segno secondo i fan che tra i due ci sarebbe qualcosa: “La mia indipendenza. Che è la mia forza implica la mia solitudine. Che è la mia debolezza”, hanno scritto i due ex volti di Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Abate (@abate_gio) in data: 25 Ago 2020 alle ore 11:54 PDT







Nonostante Basolo (alias Alchimista) è riuscito a corteggiare Giovanna con grande stile (tanto che in molti hanno scommesso sul fatto che lui potesse essere la sua scelta) l’ex tronista gli ha preferito Sammy Hassan, con cui la liaison è naufragata a poche settimane dalla fine del programma.

I due non hanno chiarito i motivi che li avrebbero spinti a lasciarsi, e i fan sono in attesa di saperne di più. Ora che con Sammy è finita Giovanna ha deciso di provare a stare con Davide? Dopo il momento della scelta il giovane corteggiatore aveva affermato di volersi mettere il cuore in pace e non pensare più a Giovanna. Sarà tornato sui propri passi?