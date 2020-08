Selvaggia Lucarelli ha asfaltato Federico Fashion Style via social, e lui ha presto replicato con un post al vetriolo.

Selvaggia Lucarelli ha criticato aspramente le dichiarazioni rilasciate da Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, che ha ammesso di aver preso un traghetto pur avendo sintomi influenzali e che poi è risultato positivo al Coronavirus. Tra i due è nato un’acceso botta e risposta via social.

Selvaggia Lucarelli contro Federico Lauri

Un botta e risposta al vetriolo si è scatenato tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style. La prima ha accusato il secondo di essere “un cattivo esempio” e sarcasticamente lo ha definito “un genio” perché in diretta Tv ha dichiarato di essere tornato dalla Sardegna con un traghetto, pur presentando sintomi influenzali. Prima di tornare a Civitavecchia Federico Fashion Style si sarebbe sottoposto al test sierologico, risultato negativo (ma del resto questo test è inutile se la malattia è in corso, e Selvaggia Lucarelli non ha mancato di farglielo notare).

Dal canto suo Federico Fashion Style ha replicato con un messaggio al vetriolo in cui ha dato “dell’orso” al fidanzato della giornalista e l’ha invitata a essere ospite del suo salone “per aggiustare il suo look”.





Federico Lauri non è l’unico personaggio vip ad essere risultato positivo al Coronavirus di ritorno da una vacanza in Sardegna: come lui anche Sinisa Mihajlovic e il proprietario del Billionaire Flavio Briatore, attualmente ricoverato al San Raffaele. Selvaggia Lucarelli si è espressa anche contro di lui elencando i fatti che non tornerebbero nel suo ricovero. La questione ha generato un putiferio in rete che per il momento sembra stentare a placarsi.