Belen Rodriguez vola da Ibiza a Capri: la showgirl si è sottoposta al tampone ed è in isolamento.

Belen Rodriguez è rientrata in Italia (e per la precisione a Capri) dopo le vacanze a Ibiza. Oltre ad un tampone obbligatorio in aeroporto la showgirl sarebbe stata sottoposta anche ad un secondo tampone a Capri, dove resterà in isolamento in attesa del risultato.

Belen Rodriguez: il tampone

Anche Belen Rodriguez si è sottoposta al tampone per il Coronavirus di ritorno dalla sua vacanza a Ibiza. la showgirl attualmente sarebbe a Capri, chiusa in una villa in attesa dell’esito del tampone. Belen avrebbe raggiunto Capri in aereo e poi in motoscafo, e non è chiaro se con lei sia presente anche il presunto neo-fidanzato Antonino Spinalbese (con cui è stata pizzicata mentre era intenta a scambiarsi baci bollenti a Ibiza).





La showgirl è partita per Ibiza in compagnia di amici, familiari e del piccolo Santiago. In un altro hotel di Ibiza era presente anche suo marito, Stefano De Martino, che come sempre ha cercato di stare il più possibile vicino al figlio Santiago.

Tra lui e Belen la storia è naufragata all’indomani del lock down per l’emergenza Coronavirus, e i motivi della rottura non sono stati rivelati dalla coppia. Stando ai rumor in circolazione Stefano potrebbe aver avuto un flirt con la collega Alessia Marcuzzi, ma la voce è stata più volte smentita da entrambi.

Belen a Ibiza è stata pizzicata prima in tenera compagnia di Gianmaria Antinolfi, e a seguire con il giovane hair stylist milanese Antonino Spinalbese.

La storia tra i due continuerà? I fan sono in attesa di saperne di più.