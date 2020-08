Flavio Briatore sarà dimesso sabato 29 agosto e potrà continuare le cure in isolamento domiciliare. Lo hanno dichiarato i medici del San Raffaele.

Flavio Briatore sarà dimesso sabato 29 agosto dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato lunedì 24. Il noto imprenditore era stato ricoverato per patologie diverse dal Coronavirus, ma poi è risultato positivo al tampone. Lo stesso imprenditore ha dichiarato che era stato ricoverato per un’infezione alla prostata.

La versione tra l’altro era stata confermata dalla deputata di Fratelli d’Italia a Daniela Santanché sua socia al Twiga.

“Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia”, hanno informato i medici del San Raffaele in una nota scritta.

Flavio Briatore sarà dimesso

Flavio Briatore secondo una nota scritta dallo staff medico potrà continuare la terapia in isolamento domiciliare, così come prescritto in caso di positività al Coronavirus.

L’imprenditore 70enne era infatti risultato positivo al Coronavirus pur essendo ricoverato per prostatite, come da lui stesso dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Briatore da giorni era salito al centro delle polemiche per la chiusura anticipata al Billionaire, famosissimo locale a Porto Cervo in Sardegna nella quale sono stati riscontrati oltre 60 casi di cui un barman che ora è in condizioni critiche ed è in terapia intensiva.

Briatore: “Al Billionaire abbiamo rispettato le regole”

In una recente intervista al quotidiano La Stampa, Flavio Briatore ha dichiarato: ″Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate″.