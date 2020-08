Eliana Michelazzo è stata trasportata d'urgenza in ospedale con un'ambulanza: l'ex manager della Prati è positiva al Coronavirus.

Il 27 agosto Eliana Michelazzo ha rivelato via social di essere risultata positiva al Coronavirus, e il 28 agosto l’ex manager di Pamela Prati – le cui condizioni sarebbero peggiorate – sarebbe stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Eliana Michelazzo in ospedale: i motivi

Le condizioni di salute di Eliana Michelazzo sarebbero peggiorate e la showgirl sarebbe stata trasportata all’ospedale Umberto I per mezzo di un’ambulanza. Il 27 agosto l’ex manager di Pamela Prati aveva rivelato a mezzo social di essere risultata positiva al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Tra le altre cose Eliana Michelazzo – che durante la vacanza era stata anche al Billionaire di Flavio Briatore – aveva accusato pubblicamente il locale di non aver rispettato le misure di sicurezza atte ad evitare contagi.





“La gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento.

Negli altri locali c’era lo spazio mentre da Briatore no”, ha raccontato.

I fan sono in attesa di sapere quali siano le condizioni di salute della Michelazzo che, fino al 27 agosto, non era parsa avere sintomi gravi della malattia. Nei giorni scorsi la showgirl è finita al centro di una bufera per alcuni dei suoi scatti in Sardegna fortemente ritoccati, e lei stessa aveva replicato contro gli haters a mezzo social.

Nelle prossime ore aggiornerà i fan sulle sue condizioni di salute?