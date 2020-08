Una volta tornata dalla Sardegna Giulia De Lellis si è sottoposta immediatamente al tampone per il Coronavirus.

Giulia De Lellis è rientrata dalle sue vacanze in Sardegna e ha fatto sapere ai fan che la prima cosa che ha fatto è stata quella di sottoporsi al tampone. L’influencer ha esortato i suoi followers a fare lo stesso.

Giulia De Lellis: il tampone

Attraverso un post sui social Giulia De Lellis ha esortato ai fan a sottoporsi al tampone una volta tornati dai loro viaggi, così come ha fatto lei una volta rientrata dalla Sardegna. “Nonostante io non abbia alcun sintomo è comunque importante verificare di non averlo contratto e non mettere a rischio nessuna delle persone che mi staranno vicine. Mi raccomando: fatelo anche voi“, ha scritto l’ex fidanzata di Andrea Damante via social ottenendo il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 27 Ago 2020 alle ore 6:26 PDT







In queste ore molti personaggi vip (e soprattutto tanti ex di Uomini e Donne) sono risultati positivi al Coronavirus proprio dopo essere rientrati dalle loro vacanze in Sardegna.

Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, condannando aspramente l’atteggiamento di questi influencer che, sui social, hanno dispensato consigli ai fan su come evitare l’infezione solo dopo aver contratto il virus (e soprattutto dopo essersi mostrati in atteggiamenti inadeguati ad evitare il contagio, come ammassati ad altre persone e senza mascherina). Tra loro vi sono Federico Fashion Style, Antonella Mosetti, Nilufar Addati, Daniele Scardina e Beatrice De Masi.