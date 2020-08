Lorella Boccia infiamma i social con uno scatto da urlo: la showgirl mostra il lato b con uno striminzito bikini.

Lorella Boccia ha mandato in tilt i fan dei social col suo fisico da urlo e la sua forma smagliante: la ballerina è in vacanza con suo marito, Niccolò Presta, che le ha scattato una foto bollente.

Lorella Boccia in bikini: il lato B

I fan dei social hanno tempestato di complimenti l’ultimo scatto di Lorella Boccia in bikini: nella foto, scattata dal marito della showgirl Niccolò Presta, si vede il suo perfetto lato B incorniciato da uno striminzito bikini. La foto ha fatto il pieno di like e in tanti sono rimasti a bocca aperta per le curve vertiginose della ballerina.

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono sposati dal 2019 e l’amore tra i due procede a gonfie vele. I fan sono impazienti di sapere se presto la coppia allargherà la famiglia con un bebè, ma per il momento nessuno dei due ha fornito dettagli in merito.

“La mia vita è cambiata in meglio perché quando ti sposi c’è una maggiore responsabilità. Scatta qualcosa di nuovo, ci si protegge. Si è ufficialmente una famiglia”, ha fatto sapere Lorella Boccia all’indomani delle sue nozze col figlio di Lucio Presta. Per il momento la ballerina e suo marito hanno scansato l’idea di un bebè, almeno per quanto riguarda l’immediato: “Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma”, aveva risposto lei a proposito dell’eventualità di avere un giorno un bambino.

La coppia sembra essere più felice che mai, e chissà se presto stupiranno i fan con l’arrivo di un bebè!