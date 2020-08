Vladimir Luxuria in bikini: la foto fa il pieno di like

Vladimir Luxuria conquista tutti con la sua forma smagliante: lo scatto in costume.

Vladimir Luxuria si è mostrata in bikini con uno scatto via social e ha fatto il pieno di like: l’attivista, a 55 anni compiuti, sfoggia una perfetta forma fisica.

Vladimir Luxuria in bikini: la foto

Vladimir Luxuria sta trascorrendo le vacanze in Molise all’insegna del relax e della spensieratezza, e sui social ha fatto il pieno di like con uno scatto in bikini.

Tra i fan in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria forma fisica e per il suo corpo smagliante.





Di recente l’attivista è balzata alle cronache per aver rivelato dettagli e retroscena su quella che da molti viene considerata come la “coppia dell’estate 2020” ovvero quella formata da Paola Turci e Francesca Pascale. Le due sono state paparazzate in barca mentre si scambiavano un bacio appassionato, e sarebbe stata proprio Luxuria a confermare di aver fatto loro gli auguri per questo nuovo amore.

Per quanto riguarda invece la stessa Luxuria sembra che sia single: è stata lei stessa a confermarlo smentendo le voci che l’avrebbe voluto insieme ad un tecnico Mediaset.