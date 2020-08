Stefano Accorsi ha dato il benvenuto al suo quarto figlio: Bianca Vitali ha dato alla luce il piccolo Alberto.

Stefano Accorsi è diventato papà del suo quarto figlio: Bianca Vitali ha dato alla luce un maschietto che hanno deciso di chiamare Alberto. L’attore lo ha annunciato via social con un tenero post.

Stefano Accorsi papà per la quarta volta

Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono diventati di nuovo genitori: la modella ha dato alla luce il piccolo Alberto, e i due lo hanno annunciato con un tenero scatto condiviso via social dove l’attore ha scritto “Benvenuto Alberto”. La coppia ha già un figlio, Lorenzo, nato nel 2017. Stefano Accorsi ha anche altri due figli, Orlando e Athena, nati durante il suo precedente matrimonio con Letizia Casta.

La coppia aveva annunciato la gravidanza durante l’estate con una foto via social in cui si vedevano le mani dei tre figli dell’attore che accarezzavano il pancione della modella. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno ben 20 anni di differenza, ma questo non ha mai rappresentato un ostacolo per il loro amore: oggi la coppia è più felice che mai.

L’attore ha rivelato che all’inizio della loro storia la differenza d’età gli avrebbe fatto impressione, ma che avrebbe smesso presto di pensarci visto che le cose tra lui e la modella procedevano a gonfie vele. I due sono convolati a nozze nel 2015.

A fare loro gli auguri per l’arrivo del piccolo Alberto moltissimi fan e colleghi, compresi gli amici Giorgio Pasotti e Beppe Sala.