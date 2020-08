Taylor Mega ha paura del Coronavirus, e ha spiegato perché quest'anno ha evitato Sardegna e luoghi affollati.

Dopo che un’ondata di contagi ha colpito coloro che sono tornati dalla Sardegna (tra cui molti personaggi vip e influencer) Taylor Mega ha spiegato perché lei ha rinunciato alle ospitate sull’isola e alle serate di movida.

Taylor Mega: la Sardegna e il Coronavirus

Sta facendo molto discutere in queste ore il continuo aumento di personaggi (vip e non) che sono risultati positivi al Coronavirus e che, in Sardegna, non avrebbero attuato proprio tutte le misure suggerite per cercare di evitare contagi (mascherine assenti per molti di loro e luoghi affollati, come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli in una lunga serie di stories su Instagram). A sorpresa Taylor Mega ha spiegato perché lei non sarebbe tra questi: fin dall’inizio dell’estate l’influencer fidanzata con Tony Effe ha avuto la percezione che sarebbe stato impossibile evitare gli assembramenti, e per questo ha annullato le serate e gli eventi mondani a cui avrebbe dovuto prendere parte.

“Ho capito presto che la situazione non era gestibile”, ha dichiarato Mega, che ha anche aggiunto di aver accuratamente evitato la Sardegna: “Ho evitato volutamente la Sardegna: la scorsa estate ero a Cala di Volpe, completamente in mezzo alla mischia e quegli incontri con amici che, alla fine, si ammassano, fanno gruppo”, ha affermato.



Per lei e il fidanzato Tony Effe le vacanze sono state dunque appartate, lontane da assembramenti e movida. L’influencer e il leader della Dark Polo Gang stanno insieme da gennaio, e oggi sembrano essere più felici che mai (sui social i due non risparmiano scatti provocanti e dettagli intimi della loro liaison).