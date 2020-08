Teresanna Pugliese difende Briatore: “Contro di lui accanimento”

Teresanna Pugliese, risultata positiva al Coronavirus dopo esser stata al Billionaire, ha preso le difese di Flavio Briatore.

Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne risultata positiva al Coronavirus una volta rientrata dalla Sardegna, ha difeso il fondatore del Billionaire Flavio Briatore, con cui in queste ore si è scatenata una vera e propria campagna d’odio.

Teresanna Pugliese difende Briatore

Teresanna Pugliese ha difeso via social Flavio Briatore, in queste ore al centro di un’accesa polemica per via del numero di contagi in aumento per quanto riguarda i dipendenti del suo famoso Billionaire a Porto Cervo. Non solo, oltre allo staff della discoteca dei vip sono risultati positivi anche molti dei frequentatori del locale e lo stesso Briatore, ricoverato al San Raffele di Milano. Teresanna Pugliese ha affermato di non comprendere come mai ci sia un tale accanimento nei confronti dell’imprenditore, che ha difeso strenuamente: “Mi chiedo perché ci sia questo accanimento sul Billionaire, perché lo gestisce Flavio Briatore?”, ha affermato l’ex fidanzata di Francesco Monte, aggiungendo anche che in Sardegna la guardia l’avrebbero abbassata molti locali ma che l’unico ad averne subito le conseguenze sarebbe stato quello di Briatore.





Teresanna fa parte della lunga lista di vip che quest’estate si sono ammalati in vacanza in Sardegna e dove sembra non abbiano attuato le necessarie misure di sicurezza. Contro di lei (così come Federico Fashion Style e Antonella Mosetti) si è espressa via social anche Selvaggia Lucarelli, che ha invitato i suoi followers a non prendere esempio da “simili personaggi”.

I diretti interessati replicheranno contro le accuse della giornalista?