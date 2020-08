Valerio Pino torna a scagliarsi contro Belen e Stefano De Martino, che secondo lui avrebbero avuto un successo immeritato.

Valerio Pino continua a serbare rancore nei confronti della showgirl Belen Rodriguez e del suo ex marito, Stefano De Martino, colpevoli a suo avviso di aver contribuito a farlo fuori dal mondo del piccolo schermo.

Valerio Pino sostiene che Stefano debba il suo successo unicamente alla relazione con Belen, mentre di meriti suoi non ne avrebbe alcuno. “Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”, ha chiesto Pino, che non ha risparmiato dalle sue critiche al vetriolo neanche Belen Rodriguez, che secondo lui non sarebbe neanche lontanamente paragonabile ad altre famose showgirl. “Donne come Belen Rodriguez, che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un’offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini, che non avevano bisogno di mostrare il lato b sui social per essere famose”, ha affermato Valerio Pino.





Non è la prima volta che l’ex volto di Amici di Maria De Filippi attacchi pubblicamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che dal canto loro – finora – hanno sempre preferito non replicare. Questa volta la showgirl e il ballerino risponderanno alle critiche al vetriolo di Valerio Pino? E soprattutto lui deporrà mai l’ascia di guerra? Per il momento sui social tutto tace.