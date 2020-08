Valerio Staffelli ha condiviso con i fan un commovente messaggio dopo il tragico lutto che lo ha colpito improvvisamente.

Valerio Staffelli ha affidato a un lungo post via social il suo cordoglio per la scomparsa del padre, Gennaro Staffelli, scomparso a 82 anni. Nonostante il dolore per la tragica scomparsa del genitore Valerio Staffelli ha deciso di ricordarlo con un messaggio positivo.

Valerio Staffelli: morto il padre

Un tragico lutto ha colpito la famiglia Staffelli: Gennaro, papà del famoso inviato di Striscia e di professione commerciante, si è spento improvvisamente a 82 anni. Con un emozionante messaggio via social Valerio Staffelli ha deciso di ricordare il genitore nei suoi lati positivi, come l’ironia che avrebbe usato fino al giorno della sua scomparsa come se sapesse già di doversene “andare”. “Ci ha fatto sorridere ed ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che orami il tempo era finito.

Mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir fair, pensate ad esempio che il mio “come la va’…” che ripeto oramai da 24 anni”, ha scritto Valerio Staffelli nel suo messaggio di cordoglio, che ha ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà e d’affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Staffelli (@valerio_staffelli) in data: 28 Ago 2020 alle ore 1:58 PDT







Anche la figlia dell’inviato di Striscia, Rebecca Staffelli, ha ricordato il suo adorato nonno con una tenera foto di quando era bambina e ha scritto via social: “Ciao nonno!”. Rebecca è fidanzata con Alessandro Basile, ex volto di Uomini e Donne e i due convoleranno presto a nozze.