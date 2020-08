Morto Chadwick Boseman, attore di Black Panther: aveva 42 anni

A soli 42 anni è morto per un cancro al colon Chadwick Boseman, attore di Black Panther.

Chadwick Boseman, attore statunitense protagonista di “Black Panther” della Marvel, uscito nel 2018, è morto a soli 42 anni a causa di un cancro al colon. Un momento di grande lutto nel mondo del cinema. Tutti i suoi colleghi e tutti coloro che lo hanno conosciuto stanno esprimendo tutto il loro dolore sui social network, per questa scomparsa inaspettata.

L’attore, infatti, aveva deciso di non rendere nota la sua malattia.

Chadwick Boseman è morto

La malattia gli era stata diagnosticata per la prima volta nel 2016, ma Chadwick Boseman aveva deciso di non far trapelare questa notizia e aveva continuato a lavorare su grandi produzioni di film ad Hollywood.

Non si è mai fermato, nonostante la malattia, per questo la sua scomparsa è davvero inaspettata. “È stato un onore nella sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther” si legge in una dichiarazione pubblicata sui profili social dell’attore. “È morto a casa sua, con la moglie e la famiglia al suo fianco” ha spiegato il suo ufficio stampa.

Chadwick Boseman è stato il primo supereroe nero ad ottenere un suo film indipendente per quanto riguarda la Marvel. “Black Panther“, ambientato nel regno immaginario africano di Wakanda, ha ottenuto un successo davvero incredibile ed è stata la prima pellicola tratta da un fumetto ad ottenere una nomination come miglior film agli Oscar. Il film ha incassato 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ha consacrato la carriera di Boseman, che ha interpretato anche le icone nere Jackie Robinson e James Brown.

Il sequel di “Black Panther” uscirà nel 2022.