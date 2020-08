Chiara Ferragni parla a Morenamore tramite un post su Twitter. "Un cartoon non rende un bimbo gay", ha scritto l'influencer.

Chiara Ferragni ha qualcosa da dire a Morenamore. Quest’ultima, nota youtuber, è finita sotto i riflettori per alcune uscite decisamente omofobe riguardo ad un cartone animato. La giovane ha criticato lo scambio di effusioni tra una coppia dello stesso sesso, con toni particolarmente coloriti.





Chiara Ferragni contro Morenamore

Pronta la risposta della Ferragni, che ne ha parlato attraverso un post su Twitter: “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, e allo stesso modo come una donna può amare una donna”.

View this post on Instagram Secondo voi questo video è stato registrato nel Basso o Alto Medioevo? A post shared by Trash Italiano (@trash_italiano) on Aug 27, 2020 at 11:18am PDT

Sul social network Twitter, le sue parole sono balzate in vetta alle tendenze. “Se crescendo un bimbo capisce di essere gay, si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette”, scrive l’influencer, “Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto”.

in questo mondo ma soprattutto in italia servono più persone,più menti come quella di chiara ferragni e fedez. sempre più stima verso queste bellissime persone! pic.twitter.com/BhPJMAf4zE — 𝐹𝑒𝑑𝑒🧚🏼‍♀️ (@alwsinmyhrt) August 28, 2020

Ferragni: “Che problema c’è?”

“Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”. Questa la sua opinione sul nuovo film d’animazione Onward, prodotto da Disney-Pixar e ambientato in un mondo di fantasia, uscito nelle sale il 19 agosto.

Nel suddetto cartoon appare, per qualche breve scena, una poliziotta che fa sapere di essere gay: ha una compagna, lo dichiara parlando con altri personaggi. Niente di assurdo insomma, una scelta anzi degna di nota per la nota casa di produzione.