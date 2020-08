Selvaggia Lucarelli si scaglia contro gli influencer dopo la crescita dei contagi da Coronavirus in Sardegna.

Selvaggia Lucarelli si schiera contro gli influencer dopo l’aumento dei casi di Coronavirus avvenuto in Sardegna. Tutti i locali che hanno chiuso, dove ci sono stati diversi positivi, come il Billionaire, hanno ospitato tantissime persone, molte delle quali conosciute, senza rispettare le regole.

Sui social network sono state pubblicate tantissime foto e tantissimi video delle serate nei locali della Sardegna, e Selvaggia Lucarelli ha voluto mostrare quello che accadeva veramente come si comportavano le persone.

Selvaggia Lucarelli sul Coronavirus

Selvaggia Lucarelli sta parlando molto del Coronavirus e la sua attenzione si è rivolta a tutto quello che sta accadendo in Sardegna.

La giornalista ha parlato molto del Billionaire, dove è scoppiato un focolaio. Sui social network la Lucarelli ha deciso di mostrare diverse immagini in cui viene mostrato chiaramente che le regole non sono state rispettate. In modo particolare ha condiviso un video dove il personale del locale ha avuto degli atteggiamenti scorretti, andando vicino alle persone con la mascherina abbassata e mettendosi le dita in bocca.

La giornalista ha voluto puntare l’attenzione in modo particolare su diversi influencer e vip che sono stati contagiati. Secondo Selvaggia Lucarelli stanno avendo tutti dei comportamenti molto discutibili sui social network. La giornalista se l’è presa anche con Gabriele Parpiglia, che a quanto pare si è indignato per la diffusione virale della foto della partita a calcetto con Flavio Briatore. La giornalista ha parlato anche di Antonella Mosetti, che in Sardegna si fotografava alle feste senza mascherina e ora è positiva.

Anche la compagna di Federico Fashion Style ha mostrato molta superficialità a riguardo, visto che ha parlato di isolamento per il Coronavirus mentre vendeva su Instagram delle tisane dimagranti.