I primi indizi sul primo concorrente del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip, sul profilo Instagram ufficiale, ha svelato qualche indizio sui primi concorrenti di questa nuova edizione. Manca davvero pochissimo al debutto, che avverrà il 14 settembre su Canale 5, con Alfonso Signorini alla conduzione. Nelle ultime settimane, però, molti dei concorrenti che erano stati annunciati come definitivi, hanno smentito la notizia, dicendo che non parteciperanno al reality.

Ora, però, ci sono dei piccoli indizi sul primo concorrente che entrerà davvero nella Casa.

Concorrenti Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini è pronto a tornare con la quinta edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo il grande successo della quarta edizione, che è andata avanti fino alla fine nonostante il lockdown.

Il giornalista è pronto a presentare i nuovi concorrenti, al fianco di Antonella Elia e Pupo, che saranno i due opinionisti del reality. Per il momento si sa che Elisabetta Gregoraci sarà una delle concorrenti e ha dichiarato di non escludere di poter trovare l’amore nella casa. Un’altra conferma è arrivata da Patrizia De Blanck, ma ad una condizione: dovrà avere stanza e bagno privato.

Eva Grimaldi, Nicola Ventola e Giovanni Terzi hanno smentito la loro partecipazione al GF Vip e per il momento altri possibili concorrenti sono Dayane Mello, Stefania Orlando, Flavia Vento, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Enock Barwuah e Riccardo Fogli. Sulla pagina Instagram sono apparsi dei post in cui vengono svelati i primi dettagli sui primi concorrenti. “Nella vita è tutto bianco e nero” è l’indizio del primo concorrente. Per il secondo concorrente, che è una donna, l’indizio è: “Fantastica e Super“.

Per il terzo concorrente si sono limitati a mettere delle emoticons, come il mare, il pallone, la nota musicale e altre. Chi saranno questi primi tre concorrenti?

Visualizza questo post su Instagram “Per me nella vita è tutto bianco o nero.” 😎 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 27 Ago 2020 alle ore 6:37 PDT

Visualizza questo post su Instagram Fantastica e super! 🤩 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Ago 2020 alle ore 12:09 PDT