I sandali di Marco Mengoni nelle sue vacanze italiani non sono piaciuti ai fan.

Marco Mengoni, che si è lasciato andare ad uno sfogo, si sta godendo le sue meravigliose vacanze italiane. Quest’anno, vista l’emergenza dovuta al Coronavirus, molti personaggi noti hanno scelto di trascorrere le vacanze in Italia, senza viaggiare all’estero.

Fortunatamente il nostro Paese è ricco di luoghi incantevoli, dove è sicuramente un piacere trascorrere le giornate estive. Mengoni ha condiviso uno scatto in cui si trova ad Ostuni ma i fan non hanno apprezzato i suoi sandali.

Le vacanze italiane di Marco Mengoni

Marco Mengoni, che ama il doppiaggio, sta trascorrendo la sua “estate italiana”, come lui stesso l’ha definita con un hashtag, in totale relax. Il cantante è arrivato ad Ostuni e ha pubblicato una serie di fotografie per raccontare le sue avventure. “Mi pare di capire che le strade dell’estate italiana siano tutte in salita. Sempre che sia la strada giusta” ha scritto come didascalia delle foto. I suoi piani con l’emergenza Covid sono tutti cambiati e non si parla solo di vacanze, ma anche e soprattutto del lavoro.

Non avere la possibilità di fare concerti per un cantante è davvero brutto, ma per fortuna ci sono le vacanze a farlo rilassare.





Camicia, pantaloni corti e sandali. Così si è presentato Marco Mengoni nelle foto, in cui per un attimo si è tolto la mascherina per tenerla in mano.

I fan, guardando gli scatti, hanno notato i suoi sandali e sono arrivate molte critiche. “A parte i sandali, tutto perfetto” ha scritto un utente. Altri follower non hanno commentato i sandali, ma gli hanno suggerito qualche itinerario per le vacanze, invitandolo in vari luoghi. Chissà se il cantante deciderà di cambiarsi i sandali.