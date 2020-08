William e Harry vogliono una statua dedicata a Lady Diana nel Regno Unito

I principi William e Harry vogliono una statua per Lady Diana nel Regno Unito. Il 31 agosto saranno 23 anni dal giorno della sua scomparsa, in un tragico incidente d’auto, a Parigi. Il primo luglio del 2021, giorno in cui la principessa avrebbe compiuto sessant’anni, verrà installata una statua in suo onore a Kensington Palace, palazzo londinese dove ha vissuto con i suoi figli dopo il divorzio dal principe Carlo.

Sono stati proprio William e Harry a commissionare questo monumento in ricordo della mamma.

Una statua per Lady Diana

William e Harry desiderano celebrare la loro mamma, per riconoscere “il suo impatto positivo“. Per questo verrà installata una statua dedicata a lei, una donna che è rimasta nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Si tratta di un’iniziativa molto rara che mette in comune i due fratelli, che al momento vivono due vita completamente separate dal momento in cui Harry si è trasferito a Los Angeles con la moglie Meghan e il figlio.

L’amore per mamma Diana, però, li tiene legati per sempre. L’idea l’hanno avuta nel 2017, nel ventesimo anniversario della morte.





Nessuno al momento sa quali sono i veri rapporti tra i due fratelli, ma questo è un desiderio che li accomuna e che continua a tenerli uniti.

La casa reale ha annunciato che l’installazione della scultura è ritardata a causa del Coronavirus. L’inaugurazione del monumento è prevista per il primo luglio 2021 nel Sunken Garden di Kensington Palace. La statua è stata creata dall’artista Ian Rank-Broadley, che ha creato il ritratto della regina Elisabetta sulle monete britanniche. Questa presentazione sarà un’occasione per vedere di nuovo i principi insieme.