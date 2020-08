Claudio Bisio si racconta, dalla morte della madre al nuovo spettacolo "Ma tu sei felice?". Come ha superato il lutto

Claudio Bisio racconta della morte della madre, forse causata dalla pandemia, e di come ha affrontato il lutto. E mentre decide di ripartire dal teatro, si interroga: “Ma tu sei felice?”.



Bisio e la morte della mamma

“Mia mamma aveva 91 anni, già non stava bene prima di tutto questo. La cosa triste era andarla a trovare a casa con mascherina e guanti di lattice. Non capiva perché non la potessi abbracciare“. È uno dei tanti, tantissimi racconti di lontananza e sofferenza causati dal coronavirus. Il protagonista questa volta lo conosciamo bene: Claudio Bisio, il noto attore, racconta al Corriere della perdita della madre, avvenuta lo scorso 4 aprile.

La causa della morte della mamma Bisio non la saprà mai: la donna era già malata, e non hanno mai capito se era stata anche colpita da Covid. “Il problema resta a monte, l’aver fatto decadere il ruolo dei medici di base -critica Bisio-. Un peccato originale. Non vale solo per la nostra Regione, ma per tutta l’Italia. Spero che questa sia la lezione necessaria per arrivare a invertire la rotta”.





Il nuovo spettacolo di Claudio Bisio

E mentre racconta della perdita, l’attore rivela il titolo del suo nuovo spettacolo teatrale, pensato proprio durante il lockdown. Si chiamerà “Ma tu sei felice?” ed è l’adattamento del libro di Federico Baccomo, originariamente nato in rete.

Ora verrà portato sui palcoscenici da Gigio Alberti e Bisio, che ringrazia il figlio per aver dato i natali allo spettacolo. “Grazie soprattutto all’aiuto di mio figlio, che frequenta la Nuova accademia di Belle arti (Naba), e che conosce bene ogni tecnologia -racconta-. È stato il primo lavoro che abbiamo fatto insieme. Ora bisogna credere nel digitale che ci ha aiutato a fare tutto fino a maggio”.