Elettra Lamborghini smaschera i vip: “Hanno il Covid e vanno in giro”

Elettra Lamborghini ha deciso di smascherare alcuni vip, che secondo lei hanno il Covid.

Elettra Lamborghini ha deciso di smascherare tutti i vip che secondo lei hanno il Covid ma continuano ad andare in giro tranquillamente. La cantante è molto amata dal pubblico, sia per le sue canzoni che per la sua personalità. Elettra si mostra ai suoi fan per quello che è, ama dire sempre quello che pensa e durante il lockdown lo ha dimostrato smascherando tutti coloro che non rispettavano la quarantena.

Elettra Lamborghini smaschera i vip

Elettra Lamborghini è tornata all’attacco e ha deciso di smascherare molti personaggi famosi che sono positivi al Covid ma che continuano ad andare in giro come se nulla fosse. “Ci sono alcuni personaggi famosi, i cosiddetti vip, che hanno contratto il coronavirus e se ne vanno in giro come se non fosse successo niente” ha spiegato la cantante. “So questa cosa per certo visto che erano in compagnia di altre persone, non appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno contratto il virus” ha continuato la Lamborghini, furiosa.

“Quindi tutti quelli che facevano parte di quel gruppetto sono positivi” ha concluso la cantante.





Elettra Lamborghini ha svelato ai suoi fan di aver preso una decisione importante riguardo le sue nozze con Afrojack. La scelta non riguarda la sua relazione con il dj, ma tutti gli invitati alle nozze.

La cantante vuole che tutti i suoi ospiti facciano il tampone prima di prendere parti alla cerimonia o alla festa. In questo modo può garantire un ambiente sicuro e godersi questo giorno in modo spensierato e sereno. La stessa cantante si è sottoposta al tampone. La sua rivelazione sui vip ha scatenato tantissime polemiche e tante persone vogliono i nomi.