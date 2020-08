Morgan: “Venti anni fa avevo le stesse emozioni che ho ora”

Morgan ha di recente pubblicato un post su Facebook che ha commosso i suoi fan.

Morgan ha di recente pubblicato su Facebook uno scatto di alcuni anni fa in compagnia di Maurizio Arcieri e Christina Moser con a corredo una didascalia che ha commosso i suoi fan.

Morgan sui social

“Venti anni fa facevo i selfie con la Polaroid.

Venti anni fa avevo le stesse emozioni che ho ora, molte meno ferite, molti meno segni della vita. Ho trascorso nottate indimenticabili di musica e parole. La vita è stata spietata con me, soprattutto perché mi sono sempre innamorato delle persone che non hanno saputo onorare il mio sentimento, donne che mi hanno devastato l’anima consapevolmente, donne cattive. Se da una parte amare un cattivo è un segno di compassione, dall’altra dico che non è ciò che voglio e che non ne posso veramente più.

L’unico aspetto deteriore della mia vita è connesso a questa incapacità di darmi alle persone che mi meritano, per il resto non posso certo essere insoddisfatto, anzi me la sono vissuta nell’espressione e nella libertà, di parola, di azione”.

Morgan ha poi aggiunto: “Questi due miei amici sono Cristina e Maurizio, i soli che hanno dormito nel letto matrimoniale dell’appartamento delle canzoni dell’appartamento. Loro erano un modello di amore, che belli che erano, che persone intelligenti, creative, piene di idee.

Maurizio è stato un vero genio, un inventore, un rivoluzionario, un grande intellettuale, mi manca molto, e manca soprattutto al tempo presente una mente come la sua”.



Per poi concludere: “Si amavano tantissimo, cantavano sempre all’unisono, quando uno dei due accennava ad una qualsiasi canzone l’altro immediatamente cantava, qualunque cosa stesse facendo, poi ridevano tantissimo e si rispettavano, erano gentili l’uno con l’altra, mai una volta li ho sentiti essere bruschi o scortesi, anche quando si sfottevano avevano un riguardo speciale ma soprattutto si guardavano negli occhi.

Dio, che nostalgia. Morgan”.