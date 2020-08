Paolo Fox svela come evolveranno amore e lavoro secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative al suo oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 31 agosto al 6 settembre

Ottimo periodo per i nati sotto i segni di Gemelli, Vergine e Bilancia, tutti quotati con il massimo dei punti.

Giorni positivi tutto sommato anche per tutti gli altri, nessuno dei quali ha un punteggio inferiore a tre su cinque.

Ariete

Si tratta di una settimana complessa per i nuovi amori, anche se è comunque l’ultima con Venere contraria. Per quanto riguarda le coppie, ci saranno alcuni problemi riguardanti la casa e la famiglia da tenere sotto controllo.

Toro

Il periodo porta a vivere nuovi amori ma anche ad essere particolarmente critici.

Quanto al lavoro, entro la fine dell’autunno potrebbe nascere una buona opportunità e persino chi è rimato fermo a causa dell’emergenza coronavirus potrà contare su risorse migliori.

Gemelli

C’è una grande voglia di vivere l’amore in maniera istintiva e occasionale. Verso la fine di settembre potrebbero esserci incontri interessanti, anche perché a breve Venere tornerà favorevole. Sul campo professionale sarà possibile chiudere una partita che da troppo tempo creava insoddisfazione.

Cancro

Venere è per l’ultima settimana nel segno e il consiglio è quello di approfittarne. Tutti i rapporti che hanno resistito alle problematiche degli ultimi mesi sono più forti, come se le discussioni e i problemi, una volta superati, avessero cementato il legame.

Leone

Entro la prossima settimana sarà possibile risolvere un piccolo problema familiare oppure ricevere una bella conferma. Settembre si rivelerà infatti un mese produttivo, anche se di recente i propri pensieri sono stati tutti concentrati sulle questioni economiche.

Vergine

Si tratta di un cielo interessante con Giove e Saturno favorevoli. Il periodo è intrigante per le coppie che vogliono avere un figlio, sposarsi e convivere: se la disponibilità economica c’è, si potrà pensare anche ad una sistemazione della casa o ad un cambiamento.

Bilancia

Mercurio sta per entrare nel segno e già da ora c’è una grande voglia di fare incontri. La situazione è valida anche per tutte le coppie che vogliono dimenticare qualche difficoltà recente: se ci sono state delle separazioni ora si potrebbe ripartire e sperare in un nuovo incontro.

Scorpione

Giove e Saturno sono dalla parte dei nati sotto questo segno e questo aiuta le coppie che si vogliono bene. Se ci sono dispute o incomprensioni bisogna parlare subito e chiarire. Quanto al lavoro, è importante per i liberi professionisti fermarsi per capire in quale direzione trovare spazi operativi.

Sagittario

Presto Venere sarà attiva e tutto ciò che nascerà in questo periodo sarà positivo. Le storia impossibili o messe in crisi dalla primavera ritrovano serenità solo se c’è collaborazione da parte di entrambi i partner.

Capricorno

Se si è superata la fase critica di agosto con Venere contraria ora le cose andranno meglio. Possono tornare piccole problematiche nella giornata di venerdì che si consiglia di vivere con molta attenzione. Se si ha un progetto lavorativo importante non bisogna trascurarlo dato che Giove e Saturno sono nel segno.

Acquario

Il consiglio è di non fare il passo più lungo della gamba con il denaro. Presto ci sarà una scelta da fare e qualche coppia più giovane avrà anche la possibilità di andare a vivere da qualche altra parte per motivi di lavoro.

Pesci

Agosto è stato un mese importante e settembre conferma le emozioni nate nelle ultime settimane. Se il proprio cuore è solo bisognerà chiedersi se si è interessati alle nuove conoscenze o si ha paura di sbagliare.