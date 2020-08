Pierluigi Diaco è finito al centro dell'attenzione per via di un diverbio in diretta con Giusi Legrenzi.

Pierluigi Diaco è finito di recente nuovamente al centro dell’attenzione per via di un diverbio in diretta con Giusi Legrenzi. Questa volta lo scenario è la radio, nel corso del programma “Non Stop News” su RTL 102.5.

Pierluigi Diaco contro Giusi Legrenzi

Il diverbio tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi ha avuto luogo mentre era in collegamento il giornalista Davide Giacalone, a cui Diaco ha manifestato la volontà di parlare di argomenti di attualità che non riguardassero l’emergenza coronavirus. “Ti porgerò domande diverse. Per quanto sia sulle prime pagine dei giornali, mi piacerebbe parlare non solo di Covid, perché francamente a parlarne continuamente si rischia di essere monotematici e al tempo stesso si rischia di non capire che dovremo convivere con questa condizione per molto tempo”.

Giacalone ha quindi affermato che affrontare la tematica Covid-19 sia sostanzialmente inevitabile in questi giorni. A quel punto è intervenuta Giusi Legrenzi che ha affermato: “Davide, io torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci richiede di occuparci anche di questioni legati al Covid”. Parole che a quanto pare non sono piaciute a Diaco che a tal proposito ha detto: “Senti Giusi, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro.

Ho fatto una premessa con Davide”. La Legrenzi ha quindi replicato: “Non sono entrata sulla tua premessa Pierluigi, falla con Davide, io ho fatto la mia postproduzione”. Diaco ha quindi aggiunto: “Adesso mi fai finire perché mi sto rivolgendo a te, hai detto che tu fai questo mestiere e ti occupi di attualità. E l’attualità è fatta anche di altro e non solo di Covid. E il tono con cui ti sei rivolta francamente non l’ho apprezzato affatto e adesso andiamo in pubblicità”.

La Legrenzi ha concluso: “Ti ha infastidito? Eh vabbè”.

RAGAZZI MA È UN VIZIO ✈️ ANCHE IN RADIO ✈️ Lei nuova queen che risponde “ti ha infastidito? Eh vabbè” pic.twitter.com/QBi3MCsJWW — Trash Italiano (@trash_italiano) August 30, 2020

Comunicato RTL 102.5

Un diverbio in seguito al quale si è iniziato ad ipotizzare una possibile sospensione del conduttore, prontamente smentita proprio da RTL 102.5. “RTL 102.5 comunica, in relazione alle notizie prive di fondamento diffuse nelle scorse ore, che nessun conduttore della trasmissione “Non Stop News” è stato sospeso dall’onda.

Il palinsesto della nuova stagione di “Non Stop News”, dopo la versione estiva, riprenderà il 7 settembre con la conduzione, dal lunedì al giovedì, di Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco e, dal venerdì alla domenica, con la conduzione di Barbara Sala, Enrico Galletti e Luigi Santarelli”.

In una nota stampa Rtl smentisce la sospensione di #diaco che però tornerà in onda sola il 7 settembre. https://t.co/oPvNrgZTnt pic.twitter.com/IkZIOP6Jf2 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 30, 2020

Sospeso il programma di Pierluigi Diaco

Nel frattempo è giunta poca fa la notizia della sospensione del programma condotto su Rai 1 da Pierluigi Diaco, ovvero Io e Te. Il motivo della sospensione è da riscontrare ad un caso di positività al Covid-19 riscontrato all’interno del gruppo di lavoro. Al posto del programma di Diaco, verrà allungata la messa in onda de La Vita In Diretta Estate, che inizierà alle ore 14.