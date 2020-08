A X-Factor è scoppiata la prima lite accesa tra Emma Marrone e Manuel Agnelli.

La nuova edizione di X-Factor deve ancora iniziare ma c’è già stata una lite tra Emma Marrone e Manuel Agnelli, due dei giudici del talent show. Il nuovo inizio è previsto dal 17 settembre, con una giuria tutta nuova, composta da quattro artisti molto diversi tra loro, con due ritorni e due new entry.

Lo scopo della giuria è trovare talenti che siano in grado di distinguersi per talento, personalità, originalità e musica. La giuria è composta da Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Lite tra Emma e Manuel Agnelli

Emma e Manuel Agnelli hanno discusso per via di una chitarra scordata durante le auditions.

Il filmato della discussione è stato pubblicato sugli account social ufficiali di X-Factor. Agnelli si è complimentato con una band dopo un’esibizione durante i provini, ma Emma Marrone non era d’accordo con questi suoi complimenti e lo ha subito rimproverato. “Però non puoi dirgli che la chitarra scordata andava bene, ca..o, dai!” ha esclamato la cantante. Manuel Agnelli, che è tornato in giuria dopo un anno di pausa, ha risposto subito per le rime, stuzzicando Emma sulla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.





“E invece sì, sono stufo di tutta questa precisione da scuola di musica. La scordatura rende il sound unico. Ascoltati gli Stooges” ha risposto immediatamente il cantante degli Afterhours. A questo punto è intervenuto Mika, anche lui tornato alle origini dopo un periodo di pausa, che si è schierato dalla parte di Manuel Agnelli.

Emma ci ha pensato un po’ su e alla fine ha deciso di fare un passo indietro, chiedendo scusa nel suo solito modo molto sarcastico. “Scusate maestri del rock, ho detto una ca..ata” ha dichiarato la cantante.