Arisa sogna un figlio con Lorenzo Zambelli: la confessione

Arisa ha rivelato di desiderare un figlio insieme al suo storico fidanzato, Lorenzo Zambelli.

Arisa è più felice che mai accanto al suo fidanzato storico Lorenzo Zambelli, e la cantante ha finalmente confessato che lei e il manager desiderano ardentemente un bambino.

Arisa: il desiderio di un figlio

“Finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere”, ha dichiarato la cantante, legata a Lorenzo da ormai moltissimi anni.

I due avrebbero vissuto un breve periodo di crisi durante il quale si sarebbero lasciati, ma oggi sono più uniti che mai. Durante le vacanze del 2020 sono stati paparazzati mentre erano intenti a scambiarsi baci bollenti in spiaggia, mentre dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus è stata Arisa stessa a confessare di aver sentito la forte nostalgia del suo compagno.



La cantante ha trascorso infatti la quarantena da sola, nella sua casa di Milano, e con Lorenzo Zambelli si sarebbero visti solo tramite videochiamata per mesi. Arisa ha anche confessato che lei e il manager sarebbero sempre “in bilico tra lasciarsi e sposarsi”, motivo per cui finora i due non sarebbero andati a convivere né avrebbero messo su famiglia. La coppia è legata da oltre 10 anni e i fan sono impazienti di sapere se presto Arisa riuscirà a realizzare il suo sogno d’amore riuscendo ad avere finalmente un bambino.

Di recente Arisa è finita al centro di una bufera social per uno scatto in cui ha mostrato il suo corpo in bikini (smagliature e inestetismi compresi). Oltre alle critiche lo scatto ha anche ottenuto centinaia di like.